Oikeushammaslääkäri kertoo, miten ja mitä joukkohaudoista etsitään, kun kaikkia tuhansia ruumita ei ehditä tutkia: "Voi olla myös tarkoituksellista hämäämistä mukana"

Sen tutkiminen on nyt saatu siihen pisteeseen, että kauhakuormaajat ovat alkaneet täyttämään hautaa. Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut oikeushammaslääkäri, professori Helena Ranta selittää, että joukkohautojen tutkimisessa nopeus on valttia.

– Nopeaan tutkimiseen liittyy kaksi elementtiä: toisaalta eloonjääneiden ja omaistensa kadottaneiden ihmisten hätä ja halu löytää heidät, ja toisaalta mahdollisten oikeudellisten prosessien takia on erittäin tärkeää kerätä todistusaineistoa. Tämän todistusaineiston kerääminen edellyttää erittäin perusteellisia tutkimuksia ja se vie aikaa.

Satelliittikuvista paljastui uusia mahdollisia joukkohautoja

– Nyt on liian aikaista sanoa, kuinka paljon näissä viimeksi löydetyissä haudoissa on vainajia, mutta ne ovat suuria molemmat, Ranta toteaa.

Mariupolin pormestari Vadym Boitšenko sanoo uskovansa, että vastaavia hautapaikkoja löydetään lisää ja niiden alue laajenee, koska kaupungissa tapettujen määrä on ukrainalaisarvioiden mukaan kymmeniä tuhansia.

Kaikkia vainajia ei voida tutkia

Ukrainaan on tähän mennessä saatu ainakin ranskalaisia viranomaisia auttamaan joukkohautojen tutkimisessa. Rannan mukaan perusperiaatteet jokaisen joukkohaudan tutkinnassa ovat pitkälti samat.

– Siinä vaiheessa kun turvallisuustakuut ovat riittävät, niin se on työtä, johon on olemassa kansainväliset suositukset ja hyvät menettelytavat. Jos ajatellaan esimerkiksi Euroopan Unionin jäsenvaltioita, niin siinä vaiheessa kun Ukraina pyytää apua, sitä apua löytyy. Me olemme hyvin pitkälti harmonisoineet myös tutkimusmenetelmät niin, että monikansallisia ryhmiä voidaan hyvin käyttää.