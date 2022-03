Sota jäädytti ystävyystoiminnan itänaapurin kanssa: "Tullut ymmärrystä, mutta myös suurta ihmetystä"

Venäjän valtionjohdon vihamielinen toiminta heijastuu myös monipuolisia Venäjä-yhteyksiä ylläpitävään Suomi–Venäjä-seuraan. Ukrainan sodan vuoksi ystävyysseura on keskeyttänyt virallisen tason hankkeet Venäjän kanssa, vaikka toimintaan ei kohdistu virallisia sanktioita.

Yksi esimerkki seisomaan pistetyistä hankkeista on yli 20 vuotta käynnissä ollut suomalaisvenäläinen kulttuurifoorumi. Kulttuuritoimijoilla on jo entuudestaan alla kaksi vaikeaa vuotta, sillä koronapandemian aikana Venäjälle suuntautunut toiminta on ollut haasteellista.