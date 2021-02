Suomalaistutkija MTV:lle: Suomen täytyy ylläpitää hyviä suhteita epävakaaseen Venäjään, mutta helppoa se ei ole –"Samaan aikaan pitää selvästi tuomita"

Venäjällä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kohtelu on saaneet kansan lähtemään kaduille. Viimeksi tänään perjantaina oikeudessa on käsitelty asiaa, jossa Navalnyia epäillään sotaveteraanin kunnian loukkaamisesta. Syytteitä on pidetty pitkälti tekaistuina.