Näin venäläisviha ilmenee nyt Suomessa – "Kriittiset mielipiteet ovat tulleet todella paljon näkyvämmiksi"

Venäjän hyökkäyssodan alettua venäläisviha on lisääntynyt Suomessa. MTV Uutiset Liven studiossa venäläisvihan leimahtamisesta keskustelivat Suomi-Venäjä-Seuran pääsihteeri Niina Sinkko ja Venäjän kulttuurihistorian dosentti ja tutkija Elina Kahla.

Suomalaisten suhtautuminen on muuttunut niin venäläisiin, venäläistaustaisiin ja venäjän kieltä puhuviin.

– Tuntuu, että se on eritoten sellaista kirjallista viestintää, Sinkko toteaa.

Suomella on oma sotahistoriansa Venäjän kanssa. Vaikka talvi- ja jatkosodasta on aikaa, niin vanhat haavat, kaunat ja asenteet saattavat nyt ryöpsähtää uudelleen esille. Asenteissa on eroja alueellisesti ja ikäpolvien välillä.