Sosiaalisen median tietomurroista ilmoitetaan kyberturvallisuuskeskukselle päivittäin – "Väsyneenä on hyvä kohde huijaukselle"

Kyberhyökkäysten määrä Suomessa on pysynyt normaalina Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta. Näin kertoo liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Matias Mesiä.

Eniten ilmoituksia sometietomurroista

Ongelmana on, että huijarit saavat kaapattua tilin, jossa ei ole monivaiheista tunnistautumista. Tämän jälkeen huijari lähettelee kaapatun tilin nimissä kaverilistalle viestejä, joilla pyrkii saamaan näiden ihmisten tunnusten monivaiheisen tunnistautumisen koodeja. Ongelmana sosiaalisen median kautta tapahtuvissa huijauksissa on korkeampi luottamus.

Tietoturvayhtiö SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo taas muistuttaa sähköpostiviesteistä, jotka voivat näyttää identtisiltä oikeiden tahojen sähköpostiviesteihin. Keino tunnistaa oikeat sähköpostien lähettäjät vääristä on tarkistaa lähettäjän sähköpostiosoite.

Motiivina hyökkäyksissä on yleensä raha

Tunkelo kertoo, että verkkomaailmaan ei ole saatu aikaan samanlaista käyttäytymisnormistoa kuin niin sanottuun normaaliin elämään. Ongelmana on, että digitaalimaailmassa kieltoja ei samalla tavalla ole.

– Jos kolmekymmenvuotisen sodan aikana piti varastaa jotain, se piti laittaa kärryihin ja viedä hevosilla Tukholmaan. Nyt voi verkossa varastaa jotain käymättä edes paikalla. Kyllähän se on rikollisille aika mielenkiintoinen ajatus, Tunkelo kertoo.

– Kun lähdet mökiltä, laitat verhot kiinni, ettei kukaan näe, mitä siellä on. Halkoliiteri taas saattaa olla aina auki, Tunkelo sanoo.

Myös kyberturvallisuuskeskuksen Mesiän mukaan tärkeimmät tiedot kannattaa suojata hyvin. Esimerkiksi sähköposti, jolla on rekisteröitynyt moneen paikkaan, on hyvä pitää vahvan salasanan ja monivaiheisen tunnistautumisen takana.

– Eri palveluihin on hyvä olla eri salasanat, ja muutamaa tärkeintä, kuten sähköpostiosoitetta kannattaa suojata hyvin. Jos menettää tämän sähköpostin, voi menettää tunnukset moneen paikkaan samalla kertaa, Mesiä sanoo.

Puhelinta selatessa on hyvä hengähtää

Tunkelon mukaan puhelimen rooli tunnistautumisen välineenä on nyky-yhteiskunnassa lähes välttämätön. Sormenjälki- ja kasvotunnistukset ovat olleet luotettavia, ja usein monivaiheiset tunnistautumiset verkkopalveluihin tehdään puhelimen kautta.

– Henkilökortin väärentäminen on helppoa, mutta kännykän väärentäminen taas todella vaikeaa, Tunkelo sanoo.

Tunkelon mukaan se, että operaattorit tietävät puhelinten kautta ihmisten olinpaikat on hyvä asia, sillä esimerkiksi rikolliset voivat jäädä sitä kautta kiinni. Toisaalta taas henkilö- ja paikkatietojen päätyminen vääriin käsiin voi lisätä rikollisuutta.

– Mitä enemmän tietoa ihmisestä on verkossa saatavilla, sitä helpommin sitä voi hyödyntää. Siksi on tärkeää pitää omista tiedoista huolta, Tunkelo sanoo.

Hänen mukaansa organisoitu rikollisuus mallintaa kohteet. Rikolliset saattavat esimerkiksi verotietojen perusteella selvittää varakkaiden ihmisten kiinteistöjen sijainteja, ja jos paikkatiedot päätyvät rikollisten käsiin, he voivat saada tiedon siitä, milloin jokin kiinteistö on tyhjillään. Sen vuoksi myös operaattoreiden on tärkeää pitää asiakkaidensa tietoturvasta huolta.