Oletko työpaikkasi ihmisriski? Julmaan hakkeriansaan voi langeta kuka tahansa: "Valitettava fakta"

Verkkohuijaus ei enää ole pelkkä tekstari, jossa pyydetään verkkopankkitunnuksia. Nykyaikainen tietojenkalastelu on hienostunutta , ja erilaisia kalasteluyrityksiä pingahtelee niin omaan kuin työpaikankin puhelimeen ja sähköpostiin.

Vaikka työkoneilla ja -puhelimissa on ohjelmistoja ja palomuureja, joiden on tarkoitus pitää pahikset ulkona, ne eivät yksinään riitä. Hoxhuntin Noora Ahmed-Moshe on työssään erikoistunut tietoturvan ihmisriskiin.