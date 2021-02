Nettihuijarit ovat entistäkin ovelampia: Verkossa piilee jälleen uusi salakavala huijauskeino!

Kimmo Rouskun mukaan hyvään salasanaan liittyy ainakin neljä tärkeää asiaa. 1. Salasanan on oltava ainutkertainen. – Ei samoja salasanoja eri palveluihin, eli aina käytetään eri salasanaa eri palveluissa, Rousku huomauttaa. 2. Salasanan on oltava laadukas. – Siirrytään näistä kryptisistä G4H#-merkeistä salalauseeseen, esimerkiksi KimmoSalasanaHevonen, Rousku ohjeistaa. 3. Ota käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen. – Jos palvelu käyttää kaksivaiheista tunnistautumista, ota se käyttöön – muun muassa pankithan käyttää sitä. 4. Ota käyttöön salasanojen hallintaohjelma. – Ohjelma hallinnoi sinun puolestasi salasanoja. Silloin kaikki salasanasi ovat salasanahallintaohjelman takana tallessa. Mitä mieltä Kimmo Rousku on sormenjälkitunnistuksesta – onko se turvallinen? Katso vastaus yllä olevalta videolta!