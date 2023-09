Sorrutko "yhteen suurimmista virheistä" kuntosalilla? Kehonrakennuslegenda näkee tätä usein: "Aivan liikaa"

Progressiota voi rakentaa kuntosalilla esimerkiksi toistoja tai sarjapainoja lisäämällä. Vaarana on kuitenkin ahnehtiminen.

– Yksi suurimmista virheistä, jonka näen kuntosalilla usein, on, että ihmiset yrittävät nostaa painoja liikaa, uhraavat sen seurauksena tekniikan eivätkä maksimoi potentiaalista kehitystään, korkean intensiteetin valmennusmetodeistaankin tunnettu Yates, 61, kirjoitti Instagramissa .

– 10 kilon lisääminen on aivan liikaa. Jos ylsit vasta uupumukseen kuudella–kahdeksalla toistolla, se on aivan liian suuri lisäys. Väittäisin, että jopa viisi kiloa on usein liiallinen lisäys.