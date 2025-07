Tämä on Ronnie Colemanin tuore tila – kehonrakennuslegenda kamppailee sairaalassa, perheeltä iso vetoomus: "Enemmän kuin koskaan"

Ronnie Colemanin perhe on antanut sairaalahoidossa olevan kehonrakennuslegendan tilasta uuden päivityksen.

Yhdysvaltalaisen kehonrakennuslegenda Ronnie Colemanin, 61, perhe viestitti maanantaina, että Coleman oli joutunut sunnuntaina sairaalahoitoon vakavan sairauden vuoksi. Tiistaina perhe kertoi, että verenkiertoinfektiosta kärsivä mies oli siirretty erikoistuneelle klinikalle.

Perhe ilmaisi tuolloin, että vaikka Colemanin tila oli yhä vaikea, havaittavissa oli lupaavia merkkejä edistyksestä.

Torstai-iltana Suomen aikaa Colemanin perhe jakoi sosiaalisessa mediassa tuoreen päivityksen. Kehonrakennuksen suurnimi on yhä tiiviissä hoidossa ja hänen tilansa on herkkä, mutta rohkaisevana tietona perhe kertoo, että Coleman on hereillä, tietoisena ja täysin tajuissaan.

– Lääkintähenkilöstö jatkaa ahkeraa työskentelyä infektion lähteen tunnistamiseksi, ja Ronnie on tämän kirjoittamishetkellä kahdessa kehittyneessä diagnostisessa tutkimuksessa.

– Tämä on ratkaiseva vaihe hänen toipumisensa kannalta, ja Ronnie tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan yhteistä voimaamme, positiivisuutta ja rukouksia. Hän on aina ollut taistelija, ja meidän kaikkien seistessä hänen rinnallaan tiedämme, että hän käy tätä taistelua samalla rohkeudella ja päättäväisyydellä, joka on määrittänyt hänen elämäänsä, perhe kirjoitti.

Perhe kiitti suuresta tuesta, jota Coleman on saanut.

– Rukouksenne ja viestinne merkitsevät valtavasti tänä uskomattoman haastavana aikana.

– Monet teistä ovat kysyneet, kuinka voisitte auttaa Ronnieta tällä hetkellä. Ronnien tiimi tekee aktiivisesti töitä saadakseen faneille merkityksellisen tavan osallistua. Tulemme tarjoamaan lisätietoa hyvin pian.

Coleman voitti kehonrakennuksen kuninkuuskilpailu Mr. Olympian ennätykselliset kahdeksan kertaa urallaan. Samaan määrään on yltänyt vain yhdysvaltalainen maanmies Lee Haney.

Coleman harjoitteli rajuin kuormin ja suurura kovassa lajissa otti terveydellisestikin veronsa. Coleman ei pysty enää kävelemään omin avuin.