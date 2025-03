"Roskapuhe" äityi – Ruotsin tähti vastaa Johannes Hösflot Kläbolle ja Iivo Niskaselle

Johannes Hösflot Kläbo psyykkaili William Poromaata rapeasti ennen tiistain 10 kilometrin MM-kilpailua ja otti Iivo Niskasen kommentteja mukaan. Nyt vastaa Poromaa.

Norjan hiihtokuningas Kläbo availi sana-arkkuaan Ruotsin Poromaalle perinteisen hiihtotavan 10 kilometrin MM-väliaikalähtökisan alla.

– Iivo sanoi Falunissa (maailmancupissa helmikuun puolivälissä), että Poromaa on se, joka täytyy voittaa. Hän (Poromaa) sanoi, että hän olisi pystynyt kännissä samaan tahtiin, mitä hiihdimme yhteislähtökilpailun perinteisen osuudella. Joten arvelisin, että Poromaa voittaa ylivoimaisesti huomenna, Kläbo tykitteli maanantaina mediatilaisuudessa Viaplayn jakamalla videolla.

Tulos tiistaina: Kläbo voitti Trondheimin MM-kilpailujen kolmannen maailmanmestaruutensa kolmannessa kisassaan ja Norja juhli kaikkiaan kolmoisvoittoa.

Poromaa johti märässä lumisateessa taivallettua kilpailua vielä seitsemän kilometrin väliajoissa mutta sijoittui lopulta kuudenneksi, 15,3 sekuntia Kläbosta. Kultasuosikki Niskanen ei päässyt huippumatkalleen, vaan on MM-kisoista influenssasairastelun takia sivussa.

MTV Urheilu tiedusteli Poromaalta, miten ruotsalainen otti sanat, joita Kläbo ja Niskanen olivat heittäneet.

– Minusta se on vain puhetta heiltä. Tiedämme, miten vahva Iivo on ja tiedämme, miten vahva Kläbo on, joten uskon, että he vain haluavat sanoa joitain juttuja minusta. Se ei ole minulle ongelma, Poromaa sanaili.

Saitko ekstramotivaatiota?

– Tietysti. Tykkään vähän roskapuheesta. Näen sen osana peliä.

Lopputulosta ruotsalainen kuitenkin haastattelualueella suri. Sukset lipsuivat, ja tasaisilla osuuksilla oli taistelemista. Poromaa nousi kisan aikana "tyhjistä" keulille, mutta totesi olleensa lopussa liian hidas.

Voitti tammikuussa

Poromaa oli voittanut tammikuussa Les Roussessa 20 kilometrin perinteisen yhteislähtökilpailun. Hän löi tuolloin loppukirissä Niskasen. Kläbo ei kyseiseen otatukseen osallistunut.

Trondheimin 10 kilometrin MM-väliaikalähdössä parhaana ei-norjalaisena Ruotsin Edvin Anger pisteli neljänneksi.