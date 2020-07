Somessa leviää video: Romaninaisia ja pikkutyttöä ei päästetty asiakkaiksi suosittuun kylpylään – Järvisydän vastaa: "Video on viikonlopun tapahtumien kärjistymä"

Videolla kylpylän työntekijä ilmoittaa sisään ryhmälle, ettei romaneja päästetä kylpemään. Videolla naisääni kysyy, ”onko teillä sellaista, että romaneja ei päästetä tänne”. Asiakaspalvelija myöntää, että on.

"Kun nähtiin että ollaan romaneja, totuus oli toisenlainen"

”Järvisydän ei suvaitse rasismia”

Järvisydämen vastauksen mukaan Facebookissa jaettu video on viikonlopun tapahtumien kärjistymä.

– Tapahtumista johtuen paikalle on jouduttu kutsumaan viikonlopun aikana useaan otteeseen poliisit. Tästä johtuen kyseessä olevaan ryhmään kuuluvia henkilöitä ei päästetty enää sunnuntaina kylpylään. Olisimme toimineet samoin kenen tahansa asiakkaidemme kohdalla.

– Me ei olla niitä, eikä me tunneta, ketä ne ryhmäläiset on, Lindgren toteaa lehdessä.