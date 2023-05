Pojat kiipesivät 150-metriseen antennimastoon Espoossa – taustalla uhkarohkea somehaaste

– On itsestään selvää, että osaamattomien nuorten kiipeily 150 metrissä on hengenvaarallista. Olemme lukeneet uutisia maailmalta tapauksista, joissa leikki on somehaasteen myötä loppunut pysyvästi. Aikuisten tulee keskustella näistä asioista kotona, jotta meidän ei tarvitsee tiedottaa yhtä murheellisesta tapauksesta, komisario Hannu Väänänen kertoo poliisin tiedotteessa.