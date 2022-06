Somen kuumin puheenaihe maailmassa tylyttää Ruotsia vieraanvaraisuuden puutteesta – saako kylässä ruokaa Suomessa? "Ei ehkä ole sellaista voimakasta perinnettä"

Vilkas keskustelu ruotsalaisten tavasta olla tarjoamatta ruokaa vieraille on huomioitu medioissa ympäri maailmaa. Esimerkiksi intialainen Indian Express, brittiläinen The Guardian ja kanadalainen Global News ovat antaneet palstatilaa ilmiölle.

Tämän jälkeen #Swedengate on levinnyt ympäri maailmaa täysin odottamattomalla tavalla. Twitterissä aihetunnistetta on käytetty jo kymmeniä tuhansia kertoja. Ihmettelyyn on osallistunut ihmisiä ympäri maailmaa, ja Ruotsi on esiintynyt ilmiön myötä sosiaalisen median keskusteluissa useissa yhteyksissä osin myös rasistisessa valossa.