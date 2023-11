Somelääkäri Atte Virolainen kertoo, mistä ilmiöistä on huolissaan – "Voi aiheuttaa pienissäkin määrissä kuoleman"

Atte Virolainen saapui myös Viiden jälkeen -ohjelman haastatteluun pukeutuneena työasuunsa – siis valkeaan lääkärintakkiin.

– Asuvalinta johtuu siitä, että pidän aina lääkärinvaatteita päällä, kun edustan lääkäri-Attea, joka on tällainen hahmoni sosiaalisessa mediassa. Toki mistään Putous-hahmosta ei voi puhua, somelääkäri kuvailee.

Somesta tuttu lääkäri Virolainen julkaisee tileillään erityisesti nuorille suunnattuja videoita. Hän työskentelee A-klinikkasäätiön somelääkärinä sekä vankilassa ja lastensuojelussa. Hänet on myös valittu vuoden päihdelääkäriksi.

Työssään Virolainen on nähnyt, että Suomessa on paljon vakavista päihdeongelmista kärsiviä nuoria. Somelääkärin "ura" olikin eräänlainen kutsumus.

– Poliisilla on ollut kymmenen vuotta nettipoliisitoimintaa, mutta terveydenhuollossa ei ennen minua somessa ammattimaisesti toimivia lääkäreitä juurikaan ollut, hän kuvaa tietään sosiaaliseen mediaan.

Somehaasteen seurauksena etyleeniglykolimyrkytykset: "Voi aiheuttaa pienissäkin määrissä kuoleman"

Virolaista somen ilmiöistä huolestuttavat erilaiset vaaralliset haasteet, esimerkiksi pakkasneste- eli etyleeniglykolimyrkytykset.

– Tässä on taustalla sellainen, että moni nuori on ilmoittanut "läpällä" juoneensa etyleeniglykolia, mikä on erittäin vaarallista myrkkyalkoholia. Se voi aiheuttaa pienissäkin määrissä kuoleman, Virolainen kuvaa.

Virolaisen mukaan moni nuori kuitenkin mittaa somesuosiotaan numeroiden perusteella: montako tykkäystä, montako katselua.

– Voi olla niin, että nuori saattaa hakea somehuomiota tekemällä jotakin tyhmää. Siitä minä nuoria varoitan, Virolainen kuvaa.

Somessa "tosi paljon nuorille vaarallisia asioita ja haasteita"

Somehaasteita liikkuu esimerkiksi TikTokissa vajavaisin tai täysin väärin tiedoin.

– Sosiaalinen media on täynnä roskaa. Siellä on tietysti hyviäkin juttuja, mutta siellä on tosi paljon nuorille vaarallisia asioita ja haasteita, Virolainen kuvaa.

– Yksi ovat esimerkiksi nämä parasetamolimyrkytykset: kehotetaan nuoria ottamaan yliannostus lääkettä ja ajatellaan, että koska kyseessä on käsikauppalääke, se ei olisi vaarallista. Mutta parasetamoli on yliannostuksessa maksalle erittäin vaarallinen.

Jatkossa Virolainen aikoo videoillaan perata esimerkiksi sähkötupakan terveysvalistuksia. "Vapettaminen" on nuorten keskuudessa hyvin suosittua jo yläasteella, Virolainen kuvaa.

– Meillä on jopa ala-astelaisia lapsia, jotka käyttävät sähkötupakkaa. Sen vaaroista aion kyllä tiedottaa paljon. Esimerkiksi sähkötupakkanesteistä on löydetty raskasmetalleja, muun muassa lyijyä. Lyijy on erityisen vaarallinen hermomyrkky kehittyvän lapsen ja nuoren elimistölle.

"Näen, että some aiheuttaa paljon pahoinvointia ihmisille"

Sosiaalista mediaa tuskin voi kieltää; Virolainen vertaa sitä koko internetin sulkemiseen.

– Me joudumme sen kanssa elämään. On totta, että olen sosiaalista mediaa kohtaan lähtökohtaisesti kriittinen. Näen, että se aiheuttaa paljon pahoinvointia ihmisille.

Nuoriso ei suinkaan ole pilalla, vaikka somea käyttääkin.

– Antiikin ajoista lähtien on sanottu, että nuoriso on pilalla. Se ei pidä paikkaansa. Nuoriso ei ole mitenkään pilalla. Valtaosa Suomen nuorista voi oikein hyvin, Virolainen sanoo.

Kärjistäen voisi sanoa, että hyvin voivilla nuorilla menee paremmin, mutta huonosti voivilla entistä huonommin. Tilanteelle on monia syitä, eikä some selitä kaikkea.

Mitä Virolainen pitää nuorten pahoinvoinnin aiheuttajana? Minkä ongelman hän korjaisi ensimmäisenä? Amislääkäriksi itseään tituleeraavan Virolaisen tie lääkäriksi oli hyvin erikoinen – lukiota hän ei käynyt. Miten hän päätyi ammattiinsa? Katso keskustelu jutun alussa olevalta videolta.

