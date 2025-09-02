Somejätti Tiktokilta yllätysveto – SM-liigajoukkueen pääsponsoriksi

Kotimaisen jääkiekkoliigan kouvolalaisseura KooKoo on saanut pääyhteistyökumppanikseen sosiaalisen median jätin Tiktokin.

Lyhytvideosisällöistään tunnettu Tiktok on yksi suosituimmista digitaalisista alustoista, jolla on maailmanlaajuisesti yli miljardi käyttäjää.

– Yhteistyö on meille merkittävä ja se luo yhdessä muiden kumppaneiden kanssa tukevaa pohjaa alkavalle kaudelle, KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa hehkuttaa seuran tiedotteessa.

Tiktokista tulee myös Kouvolaan rakennettavan datakeskuksen pääkäyttäjä.

Yhteistyö näkyy KooKoon peliasussa, sillä palvelun logo tulee pelipaitojen etuosaan. Lisäksi kotihallin jäätä koristaa tulevalla kaudella Tiktokin logo.

– Toivomme, että Tiktokista tulee meille pitkäaikainen kumppani, joka tukee kouvolalaisen pääsarjajääkiekon kehittämistä ja vahvistamista myös tulevaisuudessa, Välimaa sanoo.