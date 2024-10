SM-liigaseuralta merkittävä veto – ottaa mallia Kärpistä

KalPa laajentaa liiketoimintaansa. Seuran taustayhtiö on ostanut 30 prosentin osuuden tapahtumajärjestämistä tarjoavasta Target Events Oy:sta.

– Olemme pitkään etsineet sopivaa mahdollisuutta laajentaa liiketoimintaamme. Tapahtumatoiminta on jo nykyisellään osa KalPan liiketoimintaa, joten Target Eventsin toimintaan mukaan lähteminen on luonteva lisäys. Ydinliiketoimintamme myötä meillä on paljon osaamista tapahtumien tekemisestä, joten koemme voivamme tuoda lisäarvoa sen kautta myös Target Eventsin toimintaan, KalPan toimitusjohtaja Toni Saksman kommentoi seuran tiedotteessa.