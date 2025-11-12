Sanna Marinin tulot nousivat viime vuonna yli 414 000 euroon.
Suomen entinen pääministeri Sanna Marin tienasi viime vuonna ansiotuloja 414 111 euroa. Mätkyjä hänelle kertyi maksettavaksi noin 15 000 euroa. Pääomatuloa Marin tienasi 7 550 euroa.
Marin tienasi vuonna 2023 ansiotulona 233 713 euroa. Mätkyjä henelle tuli tuolloin maksettavaksi 4 254 euroa.
Marin jätti kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen Sdp:n puheenjohtajuuden. Saman vuoden syyskuussa Marin ilmoitti pyytävänsä eroa myös kansanedustajan tehtävästä.
Marin työskentelee nykyisin Tony Blair Instituten (TBI) strategisena neuvonantajana.