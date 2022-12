Sointu Borg peittelee kasvojaan lomakuvassa: "Vasen silmä on tulehtunut ja näytän rajulta"

Diili -voittaja ja yrittäjä Sointu Borg suuntaa lomalle ulkomaille. Hän kertoo, että hänen lomansa alkoi hieman epäonnisesti silmätulehduksella, mutta ei anna sen lannistaa lomatunnelmaa. Lentokentällä suuri kahvikuppi silmiensä peittona poseeraava Sointu kertoo, että hänen vasen silmänsä on tulehtunut ja näyttää rajulta.

View this post on Instagram

Jos et näe kuvaa, katso se täältä.

– Se ois kolmen viikon loma alkaen NYT. Karataan lämpöseen tuijottamaan merta. Yritin tolla kahvikupilla peittää mun naamaa. Vasen silmä on tulehtunut ja näytän rajulta, Borg kertoo.

– Aattelin alkuun uhoavani sometauolla, mutta turha elää itsepetoksessa. Postaan anyway kaikenmaailman bikinikuvia. Yritän silti pitää puhelinta mahdollisimman paljon lentotilassa.

Borg toimii yrittäjänä ja omistaa Vip- ja messuemäntiä välittävän Viphost-Finland-yrityksen. Diili-voittonsa jälkeen Borg on paiskinut ahkerasti töitä.

– Nytkin kun on ollut paljon keikkaa, vaikka olen ollut tosi väsynyt niin arvostan sitä, että minulla on töitä. Koska siitä on alle 2 vuotta, kun olen itkenyt himassa, että millä maksan vuokrani, Borg kertoi MTV Uutisille marraskuussa 2021.