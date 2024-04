Sodalta pelastettuja lepakoita vapautettiin luontoon Ukrainassa – jos siivekkäistä ei huolehdita, luonto voi mennä täysin sekaisin

Ukrainan lepakoiden kuntoutuskeskus kokoontui vapaaehtoisten kanssa kiovalaiseen puistoon vapauttaakseen 200 pelastettua lepakkoa takaisin luontoon. Ihmiset odottivat puistossa illan hämärtymistä, joka on sopiva ajankohta lepakoiden vapauttamiseen.

Lepakot on pelastettu rintamakaupungeista ympäri Ukrainaa. Kuntoutuskeskuksessa ne on ravittu terveiksi ja niille on asennettu mikrosiru seurantaa ja tutkimusta varten.