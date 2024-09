MTV:n viihdetoimittaja todisti P. Diddyn ja Snoop Doggin hotellijatkoja 17 vuotta sitten Helsingissä

Combs pidätettiin New Yorkin Manhattanilla syyskuun puolivälissä, ja pidätyksen jälkeen hänelle luettiin syytteet laittomasta liiketoiminnasta ja ihmiskaupasta seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa. Syytekirjelmän mukaan Combs on käyttänyt naisia seksuaalisesti hyväkseen vuosikymmenten ajan. Hän on itse kiistänyt kaikki syytökset.