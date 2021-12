Emil Larmi torjui JYPin nurin – "Haastavaa kiivetä ylämäkeen, kun jalka lipsuu ja kädet eivät pidä"

– Keskialueen menetykset aiheuttivat ongelmia. Vielä meillä on paljon tekemistä, että hyökkäyspeli olisi tasapainoisempaa. Ei tämä aina voi kuitenkaan pelkkää rallattelua olla, Niemelä totesi.

JYPille tappio oli neljäs perättäinen. Edelliseen 16 peliin hurrikaanipaidat ovat onnistuneet voittamaan vain kahdesti. Maalinteon tuska on jyväskyläläisjoukkueessa suuri. Keskiviikkona JYP pääsi kokeilemaan seitsemän kertaa ylivoimalla.

– Jos et saa limppua sisään, niin tulos on tuossa. On haastavaa kiivetä kohti ylämäkeä, kun jalka lipsuu ja kädet eivät pidä. Pakko silti uskoa, että parempaa kohti ollaan menossa, JYPin luotsi Jukka Ahvenjärvi pohdiskeli.