Vahvistus: HIFK-puolustaja loikkaa KHL:ään sodasta huolimatta

Auvitun lähdöstä huhuiltiin jo viime viikolla venäläismediassa, mutta nyt Neftehimik Nizhnekamsk on vahvistanut ranskalaisen vuoden mittaisen sopimuksen. 33-vuotias Auvitu on aiemmin pelannut KHL:ssä kaudella 2018-19 Sotshin joukkueessa.

Viime kaudella Auvitu loisti HIFK:n paidassa etenkin pudotuspeleissä, missä hän viimeisteli seitsemässä ottelussa tehot 3+3. Yhteensä kymmenen vuotta Suomessa pelannut Auvitu juhli SM-kultaa JYPin paidassa keväällä 2012. Hän on pelannut urallaan myös kaksi kautta NHL:ssä.

Auvitulla on pitkään ollut Helsingissä asunto, myös silloin kun hän on pelannut ulkomailla. Hänen vaimonsa on kotoisin Pietarista.