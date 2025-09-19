Jääkiekon SM-liigassa painellaan tänään viidellä paikkakunnalla. Kahdella joukkueella on isoja maalivahtihuolia, yhdessä nipussa iloitaan paluumuuttajakassarin debyytistä.

Rauman Lukko kohtaa kotonaan HPK:n. Joukkue joutuu otteluun ilman tähtihankintaansa, kun maalivahti Antti Raanta on kokonaan sivussa. Hän loukkaantui keskiviikkona HIFK-ottelussa. Lukon verkkosivuilla kerrotaan, että Raannan tilannetta tutkitaan edelleen.

Lukon maalia vartioi tänään Daniel Salonen, luukkua avaa Jooa Sammalniemi.

Myös Vaasan Sport joutuu KooKoo-otteluun ilman kärkivahtiaan. Viikonloppuna loukkaantunut Miroslav Svoboda on sivussa. Maalilla torjuu Masi Härkönen, kakkosena toimii täksi viikoksi vuokrattu Markus Ruusu.

Pelicans ja Ilves iskevät yhteen Lahdessa. Kotijoukkueelta puuttuu Patrik Carlsson, joka pelasi viime viikonloppuna ensimmäisen ottelunsa 10 kuukauteen. Hän huilasi myös keskiviikkona TPS:ää vastaan. Myös puolustaja Mikko Kousa on sivussa. Hän on pelannut vain kauden avausottelun.

MTV3:n Hockey Night -ottelussa vääntävät Tappara ja KalPa. Kirvesrintojen maalilla torjuu paluumuuttaja Christian Heljanko, jolle ottelu on tällä kaudella ensimmäinen.

Lähde: Veikkaus

SM-liigakierros perjantaina 19.9.

K-Espoo–JYP

KooKoo–Sport

Lukko–HPK

Pelicans–Ilves

Tappara–KalPa (klo 19.30)