Tapparan luottopuolustaja Olli Juolevi pelaa tiistaina ensimmäisen ottelunsa alkaneella SM-liigakaudella, kun Tappara isännöi ketjunsa myllänneen TPS:n.

27-vuotias Juolevi on ollut sivussa Tapparan neljästä ensimmäisestä ottelusta, mutta illan TPS-ottelussa pelikuntoon toipunut Juolevi puolustaa Tapparan ykköspakkiparissa yhdessä Jesper Mattilan kanssa.

Tapparan tähtipuolustaja Daniel Brickley on yhä sivussa. Kirvesrintojen maalilla torjuu Christian Heljanko.

Toni Söderholmin luotsaama TPS lähtee otteluun lähes täysin uusin hyökkäysketjuin, eikä lauantaisen KalPa-tappion jälkeen samassa muodossa ole enää kuin yksi kolmikko (Jesse Pärssinen-Vili Munkki-Kasper Pikkarainen).

Kaikki muut hyökkääjät saavat edelliseen otteluun verrattuna kaksi uutta ketjutoveria. Ykkösketjussa hyökkäävät tänään Lukas Wernblom, Joel Määttä ja Aatos Koivu.

KalPa-ottelun sivussa ollut Eetu Mäkiniemi palaa tänään TPS:n tolppien väliin.

Illan toisessa ottelussa Sportin tähtivahvistus Brad Hunt saa tulikasteensa SM-liigassa. Yli 280 NHL-ottelun veteraanipakki puolustaa vaasalaisten kakkosparissa Samuli Piipposen kanssa. Sport saa myös takaisin kokoonpanoonsa ranskalaishyökkääjä Charles Bertrandin. Joukkueen tuore vahvistus Joni Ortio toimii vielä luukkuvahtina ja torjuntavastuuta kantaa Masi Härkönen.

Jukureiden kokoonpanosta puolestaan uupuu luottohyökkääjä Aleks Haatanen.

Kokoonpanolähde: Veikkaus

Tiistain SM-liigaottelut:

Sport–Jukurit

Tappara–TPS