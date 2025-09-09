HIFK:n kapteeni ulkona avauspelistä – TPS:ltä puuttuu ahne maalitykki

Jääkiekon SM-liiga alkaa tänään. Joukkueiden kokoonpanot tipahtivat julki Veikkauksen kanavissa klo 12. HIFK avaa sesongin ilman kapteeniaan Iiro Pakarista, Kiekko-Espoo taas saa laatupakki Kristian Näkyvän heti riveihinsä.
HIFK pelaa tänään Mikkelissä Jukureita vastaan. Taistossa on asetelmaa, sillä helsinkiläisten penkin takana on Olli Jokinen, joka luotsasi Jukureita kolmen kauden ajan.
HIFK saa Tony Sundin heti kauden avaukseen. Puolustaja loukkaantui viime keväänä MM-kisoissa. Toisaalta riveistä puuttuu kapteeni Iiro Pakarinen, joka on pelannut viimeksi harjoitusottelussa 9. elokuuta.
Myös koko harjoituskauden itseään kuntouttanut tuore hankinta Sebastian Repo on ulkona, samoin puolustaja Ilari Melart. Myös kokenut Juhani Jasu uupuu porukasta.
Tshekkihyökkääjä Petr Kodytek kärsii viime keväänä saamaansa pelikieltoa, eikä osallistu illan tapahtumaan.
Kiekko-Espoo kohtaa illalla vieraskaukalossa Pelicansin. Espoolaiset saavat puolustaja Kristian Näkyvän heti kaukaloon. Pelicans taas joutuu tulemaan toimeen ilman eilen kiinnittämiään Lucas Edmondsia ja Kim Niemistä.
HPK isännöi TPS:ää. Turkulaisilta puuttuu viime kaudella 25 maalia mättänyt Lukas Wernblom. Ruotsalainen ei pelannut TPS:n viimeisessä harjoituspelissä.
HPK:hon sopimuksen tehnyt Cameron Wright ei ole vielä mukana.
SM-liigan avauskierros:
Jukurit–HIFK
KooKoo–Ässät
Pelicans–K-Espoo
Kärpät–Sport
HPK–TPS
SaiPa–KalPa