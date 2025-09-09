Urheilu
Liiga-sivujen kansikuva
Liiga
Etusivu
Joukkueet
Otteluohjelma
Sarjataulukko

HIFK:n kapteeni ulkona avauspelistä – TPS:ltä puuttuu ahne maalitykki

1.05538919
Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 09.09.2025 12:35
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Jääkiekon SM-liiga alkaa tänään. Joukkueiden kokoonpanot tipahtivat julki Veikkauksen kanavissa klo 12. HIFK avaa sesongin ilman kapteeniaan Iiro Pakarista, Kiekko-Espoo taas saa laatupakki Kristian Näkyvän heti riveihinsä.

Lue myös: Leo Komarovin tilanteesta merkittävä paljastus: "Ykkösvaihtoehto"

HIFK pelaa tänään Mikkelissä Jukureita vastaan. Taistossa on asetelmaa, sillä helsinkiläisten penkin takana on Olli Jokinen, joka luotsasi Jukureita kolmen kauden ajan.

HIFK saa Tony Sundin heti kauden avaukseen. Puolustaja loukkaantui viime keväänä MM-kisoissa. Toisaalta riveistä puuttuu kapteeni Iiro Pakarinen, joka on pelannut viimeksi harjoitusottelussa 9. elokuuta. 

Myös koko harjoituskauden itseään kuntouttanut tuore hankinta Sebastian Repo on ulkona, samoin puolustaja Ilari Melart. Myös kokenut Juhani Jasu uupuu porukasta.

Tshekkihyökkääjä Petr Kodytek kärsii viime keväänä saamaansa pelikieltoa, eikä osallistu illan tapahtumaan.

Kiekko-Espoo kohtaa illalla vieraskaukalossa Pelicansin. Espoolaiset saavat puolustaja Kristian Näkyvän heti kaukaloon. Pelicans taas joutuu tulemaan toimeen ilman eilen kiinnittämiään Lucas Edmondsia ja Kim Niemistä

HPK isännöi TPS:ää. Turkulaisilta puuttuu viime kaudella 25 maalia mättänyt Lukas Wernblom. Ruotsalainen ei pelannut TPS:n viimeisessä harjoituspelissä. 

HPK:hon sopimuksen tehnyt Cameron Wright ei ole vielä mukana.

SM-liigan avauskierros:

Jukurit–HIFK

KooKoo–Ässät

Pelicans–K-Espoo

Kärpät–Sport

HPK–TPS

SaiPa–KalPa

Lisää aiheesta:

Tapparassa tapahtui myllerrysPelicansin tähtivahti sivussa tärkeästä ottelusta – 18-vuotias nuorukainen debytoiHIFK esittelee uuden konkarinimen – italialaisvahti vakuutti KärpätSupertähtien paluu! Ilvekselle ja HIFK:lle jättimäisiä uutisiaHIFK:n riveissä synkkä kato – uusi hankinta suoraan kaukaloonPelicansin ykköstähti sivussa SM-liigan huippumatsista – Jukureiden sairastuvalta synkkä tieto
LiigaHIFKJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Liiga