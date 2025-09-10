SM-liigaseura Porin Ässät tekee liikkeitä pelaajamarkkinoiden puolella. Ässät on sorvannut puolustaja Petteri Nurmen kanssa 3. marraskuuta asti ulottuvan sopimuksen, johon sisältyy seuran optio loppukaudesta sekä erillinen seuran optio kaudesta 2026–2027.

Nurmi, 23, edusti viime kaudella kolmea eri seuraa: HPK:ta, Sportia ja HIFK:ta. Hän loukkaantui IFK-visiittinsä yhteydessä, minkä jälkeen nuori puolustaja on kuntouttanut itseään.

– Minulla on pitkä loukkaantuminen takana, josta olen toipunut hyvin. Ässät tarjosi mahdollisuutta näyttää ja Jarno Pikkarainen on minulle ennestään tuttu koutsi, Nurmi sanoo.

– Nurmi liikkuu luistimilla hyvin ja omaa vahvat valmiudet hyökkäyspelaamiseen. Hänen parhaat pelinsä ovat varmasti vielä edessäpäin ja uskon hänen pelaamisensa parhaimmillaan tukevan viisikon tehokkuutta. Hänellä on takanaan vammojen sävyttämä jakso, joten lähdemme rakentamaan maltilla pelikuntoa. Petterin sisääntulo antaa meille myös selkänojaa puolustajien määrän suhteen peliruuhkissa sekä mahdollisten poissaolojen varalta, Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi.

NHL-seura Montreal Canadiens varasi Nurmen kesän 2022 draft-tilaisuudessa seitsemännellä kierroksella (#194). Hän on napannut urallaan Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen matkassa MM-hopeaa.