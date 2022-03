Lauri Marjamäki paljasti: Kärpissä otettiin sisäisesti yhteen – raju purkaus nykytilanteesta: "En voi hyväksyä!"

– En vain voi hyväksyä sitä, mitä siellä näytimme. Jos meillä on peli, niin silloin lyödään kaikki likoon. Välipäivinä voidaan olla sitten kuin ellun kanat. Puhuimme siitä, että ihan kaikki ei mene läpi.

– Oulun Kärpät on kahdeksan mestaruuden seura, jossa on totuttu voittamaan. Silloin se tarkoittaa sitä, että joukkue ei taivu missään vaiheessa. Hävisimme kaikki kaksinkamppailut Lahdessa. Eikä ollut sattumaa, että hävisimme, vaikka voitto oli muutaman sekunnin päässä. Peli on kuitenkin aina rehellinen, Marjamäki perkaa.