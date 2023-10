Selvitys paljastaa: SM-liigassa kaksi seuraa veitsenterällä – Ruotsin-mallissa peli olisi pian ohi

Jääkiekon SM-liigassa on monia syitä tyytyväisyyteen. SM-liiga kertoi pari viikkoa sitten sarjan alkukauden otteluiden vetäneen yleisöä paremmin kuin kymmeneen vuoteen. Samalla seurojen kassa kilkattaa jälleen kirkkaammalla äänellä vaikeiden koronavuosien jälkeen.

– Komean myynnin ohella on kuitenkin todettava, että myös kulut ovat kasvaneet roimasti, 27 prosenttia, minkä vuoksi yhteenlaskettu liiketappio painui pakkasella 1,5 miljoonaa euroa. Kokonaiskulut nousivat 157,6 miljoonaan, Aalto sanoo.

Huolestuttava kaksikko

Yhtiöiden vakavaraisuutta voidaan mitata eri tavoin. Yksi mittari on omavaraisuusaste, joka kertoo, paljonko yrityksen toiminnasta on rahoitettu oman pääoman avulla. Useilla taloussivustoilla jo 15 prosentin alittamista pidetään heikkona varautumisena mahdollisiin tappioihin.

Pelicansin tilanne kohentui hieman edelliskauden 16:sta. Sen omavaraisuusaste oli 17 prosenttia, kuten myös JYPin, jonka lukema edelliskaudella oli 11. SM-liigan kriisiseuraksikin mainostetun SaiPan omavaraisuusaste oli 20. Kehitys kuitenkin on huolestuttava, sillä vuotta aiemmin luku oli 38.

Parhaiten pullat ovat uunissa HIFK:lla ja Ilveksellä, joiden omavaraisuusaste on 69 prosenttia. KooKoon lukema on 66.

Ruotsin-malli?

SHL lisäsi lisenssiehtoihinsa riittävän omavaraisuusasteen. Vielä tällä kaudella raja on viidessä prosentissa, mutta se nousee vuoteen 2025 mennessä kymmeneen prosenttiin.

Aftonbladet-lehden siteeraaman EY:n tuoreen raportin mukaan seuroista neljä on jäänyt alle SHL:n tavoitteiden. Pahin tilanne on Timrålla, jonka omavaraisuusaste on vain viisi prosenttia. Paljon paremmin ei mene Linköpingillä (kuusi prosenttia), Malmöllä (seitsemän prosenttia) tai Örebrolla (kahdeksan prosenttia).