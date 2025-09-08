SM-liigan tulokasvalmentaja paljastaa – Jokerit-hahmo merkittävänä taustavaikuttajana uralla

Ensimmäinen 1990-luvulla syntynyt liigajoukkueen päävalmentaja on kypsynyt rauhassa ja pitää Suomen mestari KalPan luotsaamista "sairaan isona mahdollisuutena".

Jääkiekkovalmentaja Sami Tervonen on Liigan päävalmentajajoukon nuorin, mutta valmennusvuosilla mitattuna hän ei ole kokemattomin. Opit mitataan tiistaina alkavalla liigakaudella, johon keltanokkapäävalmentajan luotsaama KalPa lähtee hallitsevana Suomen mestarina.

– Tämä on sairaan iso mahdollisuus, 34-vuotias Tervonen kertoi STT:lle viime viikolla Liigan mediatilaisuudessa.

– Jos päävalmentajana pitäisi valita pukukoppi, mihin astelee, on hieno mennä sinne, mikä on täynnä voittajia. Ei tarvitse olla luomassa uutta täysin tyhjästä ja opettaa tapoja, mitä voittaminen vaatii. Päinvastoin, siinä pystyy itsekin tuomaan kokemuksen, jota on jo kymmeneltä vuodelta saanut.

Tervosen valmentajakokemus ei rajoitu kymmeneen vuoteen apuvalmentajana Liigassa. Hän aloitti valmentamisen jo 13 vuotta sitten, kun loukkaantumiset vauhdittivat Jokereiden A-nuorten kapteenia lopettamaan pelaajauransa.

– Koulu oli vaihtoehto, mutta jääkiekko on puhutellut sen verran, että koin valmentamisen mahdollisuutena jatkaa jääkiekon parissa, Tervonen muistelee vuoden 2012 tunnelmia, jolloin pelitamineet vaihtuivat valmentajan tuulipukuun.

Parempi vaihtoehto

Nyt Tervonen on liigahistorian ensimmäinen 1990-luvulla syntynyt päävalmentaja.

Oppia on kertynyt monilta kokeneemmilta tekijämiehiltä, joiden apurina hän on työskennellyt.

– Tomek Valtonen valmensi minua kaksi ja puoli vuotta. Siinä syntyi side, joka vei myöhemmin Vaasaan valmentamaan, Tervonen avaa.

– Tomekin intohimo valmentamista kohtaan oli silloin käsin kosketeltava. Hän löysi minusta pelaajanakin uusia voimia ja miten hän toimi nuorten pelaajien kanssa. Hän toi ryhtiä arkeen ja vaikutti syvästi varmasti moneen muuhunkin pelaajaan. Tomekille olen erittäin kiitollinen jo siitä ajasta, jonka hän valmensi minua saatikka sitten kun valmensimme yhdessä.

Jokereiden Mestis-joukkuetta nykyisin luotsaava Valtonen muistelee hymyillen entistä pelaajaansa ja apuvalmentajaansa.

– Sami oli A-nuorten kapteeni. Hän unelmoi Mestis-paikasta. Sanoin, että hänellä on luontaiset ominaisuudet valmentajaksi, Valtonen kertoi STT:lle viime viikolla Mestiksen mediatilaisuudessa.

Valtonen auttoi nuoren suojattinsa ulos "pelaajakuplasta".

– Järkkäsimme hänelle paikan Jokereiden junnuihin ja maksoimme koulutukset. Siitä se lähti.

– Hänestä olisi tullut varmaan jonkin tason pelaaja, mutta luulen valmentamisen olleen parempi vaihtoehto.

Rauhallisin askelin

Tervonen siirtyi Jokereista Vaasan Sportin liigajoukkueeseen vuonna 2015 ja jatkoi Valtosen jälkeen Ari-Pekka Pajuluoman ja Risto Dufvan apuna. KalPassa päävalmentajana oli ensin Tommi Miettinen ja sitten Petri Karjalainen.

Tervonen korostaa oppineensa kaikilta viideltä liiga-ajan päävalmentajaltaan.

– Jokaisella on ollut joku supervoima, mistä on saanut ammennettua. Esimerkiksi Risto toi kypsyyttä. Hänelle voi soittaa edelleen, jos on asioita, jotka mietityttävät, Tervonen mainitsi konkari Dufvan.

Valmentajapestit ovat usein tuulisia, mutta Tervosen urasta välittyy rauhallisuus. Vaasassa kului kuusi kautta, ja Kuopiossa käynnistyy jo viides.

Kertooko tämä enemmän työnantajistasi vai sinusta?

– Toivottavasti molemmista, hän naurahtaa.

– Olen tykännyt pitkistä jatkumoista. Silloin saa jätettyä seuraan tietyn perinnön ihmisenä ja valmentajana. Määräaikaisten työsopimuksien maailma menee helposti pikavoittojen hakemiseen, mutta pidemmissä ajoissa pystyy saamaan paljon hyvää aikaan.

KalPa on esimerkki maltista. Savolaisylpeys palasi liigakartalle 2005, saavutti pronssia 2009, hopeaa 2017 ja ensimmäisen Suomen mestaruutensa 2025.

Valmentaja Tervoselle ja pitkäaikaiselle pelaajarungolle kertyi monenlaista kokemusta ennen viime kevään täysosumaa.

– On pelaajia, jotka ovat jääneet pudotuspelien ulkopuolelle, kärsineet tappion puolivälierien seiskapelissä ja hävinneet pronssiottelun. Ja nyt tuli mestaruus. On todella kirjavaa kokemusta, mikä auttaa meitä kaikkia.

Pelaajarunko pysyi yllättävän hyvin kasassa.

– Vähänkin pienempien seurojen kohdalla mestaruus tarkoittaa räjähdystä kokoonpanossa. Meidän matka oli sellainen, ettei sitä maalannut vielä kukaan, kun sopimukset tehtiin. Se edesauttoi. Lisäksi on paljon omia kasvatteja, jotka edustavat KalPaa, ja KalPa tarjosi heille mahdollisuuden, mitä aiemmin ei ole ollut eli mahdollisuuden voittaa. Tämä tuo jatkumoa.

Prosessi ja projekti

Viime kaudesta poiketen Tervonen ei kuulu enää Suomen alle 20-vuotiaiden miesten maajoukkueen valmennustiimiin.

– On ollut hankalaa seuralle, kun on pitkiä aikoja pois.

Maajoukkueessa työskentelyä Tervonen pitää opettavana kokemuksena.

– Liigavalmentajalla on prosessi. Maajoukkueessa on projekti, jota tehdään lyhyt aika ja joka huipentuu joulukuussa. Hauska nähdä, miten ryhmä heinäkuun ensimmäisestä leiristä kasvaa yhteen ja on joulukuussa kuin perhe.

Viime kaudella "perhe" saavutti MM-hopeaa. SM-kulta kruunasi Tervosen erinomaisen kauden. Nyt edessä on uusi haaste liigajoukkueen päävalmentajana.

– Sain lätkältä toisen mahdollisuuden ja ajattelin, että saisinpa pitää siitä kiinni mahdollisimman pitkään. Osasinko laskea, että lähes 15 vuotta siitä päätöksestä olen tässä pisteessä, tuskin olisin osannut. Ajattelin, että saisinpa vain tehdä tätä ja nauttia joka päivästä.