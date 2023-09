– Koko yli 40 vuoden matka on tuonut oppia, 44-vuotias Pennanen kertoi lauantaina puhelimitse STT:lle.

– Vaikeat hetket ovat olleet sellaisia, joista on pitänyt oppia. Ne ovat vaikuttaneet kehittymiseen kaikkein eniten.

Pennanen joutui viime vuosikymmenen alussa Helsingin IFK:ssa mankeliin, josta selviämisen jälkeen ura on ollut nousukiidossa. Ensi vuonna hän aloittaa Leijonien päävalmentajana, kun Jukka Jalosen pesti päättyy.

– Menestys on tuonut itseluottamusta. Silloin tietää, että on tehnyt asioita oikein. Kymmenen viime vuotta on ollut siinä suhteessa hyvää aikaa, mutta IFK-vuodet nousevat ensimmäisenä mieleen. Silloin oli hankalaa ja tapahtui paljon asioita. Silloin työnohjaus ja henkinen hyvinvointi tulivat vahvemmin mukaan.

Pennanen työskenteli HIFK:ssa Petri Matikaisen apuvalmentajana 2011–12 ja seuraavalla kaudella Pasi Sormusen apuvalmentajana. HIFK:n ja Jokerien sota kaukalossa johti peli- ja toimintakieltoihin, joten Sormusen poissa ollessa Pennanen joutui 33-vuotiaana takarivin osaajana yhtäkkiä valokeilaan.

Kokemukset kaaoksen keskellä opettivat.

– Sitä kun katsoo jälkeenpäin, niin huh huh, missä sitä on ollut. Jotenkin uskon, että jos pystyy vastoinkäymiset kääntämään jossain vaiheessa, niin se on lähestymistapa, joka auttaa kehittymään. Pitää mennä peilin eteen ja todeta, että vielä ei riittänyt.

Sormusen ja Pennasen työt HIFK:ssa loppuivat kesken kauden 2012–13.

Nousukiitoon Mestiksessä

HIFK:n jälkeen Pennanen työskenteli hetken KalPan liigajoukkueen apuvalmentajana, mutta hänet pestattiin loppuvuodesta 2013 Mikkelin Jukurien päävalmentajaksi. Hallitsevan Mestiksen mestarin päävalmentaja Jarno Pikkarainen joutui lähtemään yökerhoselkkauksen seurauksena, joten Pennanen saapui Mikkeliin kaaostunnelmissa.

Jukurit ryhdistäytyi Pennasen opein ja kiri hopealle. Pennasen nousukiito oli alkanut. Hän luotsasi Jukurit kahdella seuraavalla kaudella Mestiksen mestariksi. Kaudella 2015–16 Pennanen työskenteli lisäksi Jalosen apuna alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa. Suomi voitti maailmanmestaruuden.

Pennanen nostaa maajoukkuetehtävät merkittäviksi kokemuksiksi.

– Kansainvälisessä pelissä ja huippuympäristössä mukana oleminen oli tärkeää. Siinä oppi muilta valmentajilta ja oppi paljon pelaajista.

Hämeenlinnan Pallokerho pestasi Pennasen liigajoukkueensa päävalmentajaksi 2016. Kaudella 2018–19 hän luotsasi HPK:n Suomen mestariksi ja saavutti Jalosen apuvalmentajana miesten maailmanmestaruuden.

– HPK:n mestaruuden takana oli A-maajoukkuekokemus. Siinä näki, mitä huippupeli on. On eri asia nähdä peli vaihtoaitioista kuin riviltä kymmenen. Aina jos nuorella valmentajalla on mahdollisuus päästä maajoukkueympäristöön niin toivon, että se mahdollisuus hänelle annetaan. Se auttaa organisaatiotakin kehittymään, Pennanen sanoi.

Valmiina painekattilaan

Vuonna 2020 päättyneen HPK-pestin jälkeen Pennanen työskenteli kaksi kautta Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana. Nuoret Leijonat saavutti MM-pronssin 2021 ja MM-hopean 2022.

A-maajoukkueessa huomio kasvaa entisestään. Pennanen on valmis painekattilaan.

– Lähellä olevat ihmiset ovat tärkein tuki, ja se miten valmennustiimi tukee. Uskon, että olen valmis, mutta aika näyttää. En ole sitä vielä ennen kokenut.

Pennasen suhtautuminen himoittuun A-maajoukkueen päävalmentajan tehtävään on muuttunut vuosien saatossa.

– Joskus se on ollut unelma, mutta viime vuosina se ei ole ollut mielessä päivittäin. Muutos suhtautumisessa on vapauttanut energiaa asioihin, joihin voin vaikuttaa itse eli itsensä ja ympäristön kehittämiseen. Se on ollut vapauttavaa, kun ei ole ollut kiire pyrkiä mihinkään. Vääränlainen tavoitteiden asettaminen on vähentynyt ja loppunut. Elämään on tullut muitakin asioita, perheellinen mies jutteli.

Ensin Ilves ja sitten A-maajoukkue

1:25 Katso: Harvinainen tapahtumakulku jatkoajalla – Ilvekseltä kumottiin jäähy, Antti Pennanen ja Ville Peltonen kuumenivat tapahtumille vuorollaan.

Jalosen ja Pennasen urat ovat ristenneet viime vuosinakin, kun he ovat hoitaneet Suomen Jääkiekkoliitossa tyhjänä ollutta huippu-urheilujohtajan pestiä yhdessä nuorten maajoukkueiden GM Kimmo Oikarisen kanssa.

Pennasen A-maajoukkuepesti ei ole tuplapesti.

– Se oli minulle tärkeää.

Pennanen mainitsi Jääkiekkoliiton torstai-illan tiedotteessa, että hän keskusteli rekrytointiprosessin aikana pelin ja urheilun lisäksi paljon muun muassa yhteiskunnallisista asioista, jotka ovat hänelle tärkeitä.

– A-maajoukkueessa toimenkuvani on olla puhtaasti A-maajoukkueen päävalmentaja, hän painotti lauantaina.

– Mutta jos on paikka puhua lapsista ja nuorista, niin totta kai käytän sen. Koen, että lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkeää minulle. On ollut jo pidemmän aikaa. Jos minulle tulee mahdollisuus tukea tätä A-maajoukkueen positiosta, varmasti tulen sen tekemään. Lasten ja nuorten hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia. En puhu vain Jääkiekkoliitosta vaan koko yhteisöstä. Tuo oli myös asia josta juteltiin monen muun asian lisäksi.

Esikuvana ja vaikuttajanakin Pennanen on siis Jalosen tiellä.

– Tulen jatkamaan tätä linjaa. Jukka on tehnyt sitä. Se kuuluu kaikkien aikuisten tehtäviin.

Jalosen vetämät urheilulliset suuntaviivat ovat vieneet Leijonat menestykseen. Pennanen ei spekuloi, mihin suuntaan peli kehittyy hänen opeillaan, vaan vakuuttaa keskittymisen olevan nyt täysillä Tampereen Ilveksen valmentamisessa. Liigakauden jälkeen alkaa uusi työ.

– Maajoukkue on menestynyt eriomaisen hyvin. On paljon asioita, joista halutaan ehdottomasti pitää kiinni. Suomalaisen jääkiekon vahvuudet pitää saada näkyviin myös tulevaisuudessa.