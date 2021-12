Suomen mestari puhuu karusta ilmiöstä, jonka nuoret kiekkolupaukset kohtaavat – "Tajuaa, että on oikeasti vasta 17"

Tuoreeltaan TUTO Hockeyn päävalmentajan tehtävästä potkut saanut Virtanen tahkosi aikanaan pelaajana kunnioitettavan uran ja edusti SM-liigassa enimmäkseen tämän hetken kriisiseuraa JYPiä, jonka riveissä hän voitti 2009 Suomen mestaruuden. Virtanen katsoo, että JYPin nykyinen tilanne muistuttaa ajanjaksoa 2000-luvun alussa, kun hän jyväskyläläisseuraan siirtyi.

– Aina sanotaan, että muoti ja nämä menevät ympäri. Silloin kun minä menin 2000 JYPiin, olimme ihan samassa tilanteessa. En olisi saanut sopimusta minnekään muualle kuin JYPiin Suomessa (SM-liigassa). Sinnekin try outilla. Siitä meni yhdeksän vuotta, niin nosteltiin pyttyä. Tietty heillä on nyt laadukkaammat nuoret pelaajat kuin me olimme silloin, Virtanen sanoo ja naurahtaa.

JYPin taakse Virtasen ensimmäisellä Jyväskylän-kaudella jäi vain Ässät. Tällä hetkellä tilanne on vastaava, Ässät pitää perää ja JYP on viimeistä edellisenä.

JYP on tosin nuorentunut sitten 2000-luvun alun ja varsinkin viime vuosien, jolloin joukkueta ryydittivät useat konkarit. Virtasen ensimmäisellä JYP-kaudella 2000-luvun joukkueen keski-ikä oli 24,21 vuotta, kun nyt se on vain 22,19 vuotta. Virtanen katsoo, että jyväskyläläisten tilanne on myös joukkueen nuoruuden takia haastava.

– Pelaajat ovat just näitä 17-vuotiaita. Tuntuu, että niistä on puhuttu jo monta vuotta. Jossain vaiheessa, kun heitä haukutaan, että on sitä ja tätä, tajuaa, että (pelaaja) on oikeasti vasta 17.

JYPistä luupin alla ovat olleet eritoten viime vuosinakin otsikoissa paistatellut ja seuroja vaihdellut 17-vuotias hyökkääjä Brad Lambert ja hänen ikätoverinsa, tällä kaudella pisteitä komeasti takonut Joakim Kemell. Aika on nuorelle pelaajallekin varsin erilainen kuin silloin, kun Virtanen aloitteli uraansa.

– Ennenhän ei paljon kirjoitettu. Jos ei halunnut, ei tarvinnut lukea, jos olit pelannut huonosti. Nyt sosiaalisissa medioissa törmäät väistämättä. Toivon nuorille pelaajille pään kylmyyttä, Virtanen ruotii.

"Tämä tulee väistämättä vastaan"

Virtanen pitää ensimmäistä kauttaan JYPin päävalmentajana toimivaa Jukka Ahvenjärveä seuralta hyvänä valintana. Aiemmin Ahvenjärvi kouli nuoria pelaajia JYPiin pitkään muun muassa Mestiksen D Teamissa ja JYP-Akatemiassa, ja viimeksi hän luotsasi JYPin U20-joukkuetta 2019–20.

– Heillähän oli alku hyvä. Haasteet vain kertovat siitä, että ei nuori pelaaja pysty suorittamaan. Liigassa on 60 peliä – tämä tulee väistämättä jossain vaiheessa vastaan.

– Kun lähtee huonosti menemään, sen väistäminen on vaikeampaa tuollaisella nuorella porukalla.

2:40 17-vuotias Brad Lambert on ollut JYPin puhutuimpia pelaajia. C Moren asiantuntija Pekka Saravo ruoti hiljattain hänen tilannettaan suorasanaisesti.