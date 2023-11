SM-liigan superlupaus aivan NHL-varausennakkolistan kärkipäässä – suomalaiset mukavasti esillä

– Hän on todella fiksu kaveri – hänen pelikäsityksensä on loistavaa luokkaa, Button kehuu.

Heleniuksen takana TPS-hyökkääjä Emil Hemming on rankattu sijalle 12.

– Hän on hyvin kypsä pelaaja, joka on päässyt jo pelaamaan SM-liigassa, missä hän on saanut myös tulosta aikaiseksi, Button sanoo Hemmingistä.