SM-liigan sensaatiota on verrattu Jere Lehtiseen – se tuo NHL-legendalle hymyn huulille

– Olemme seuranneet häntä jo vuosien ajan. On kiva saada hänet kansainvälisiin ympyröihin. Varsinkin nyt, kun hän on noin kovalla tasolla, Leijonien GM Jere Lehtinen sanoo Ikosesta MTV Urheilulle.

– Olin silloin Nuorten Leijonien päävalmentajana, kun hän pelasi Ilveksen junioreissa. Heillä oli silloin kova ryhmä jalkeilla. Hän on mennyt koko ajan ja kaikessa hiljaisuudessa eteenpäin. Loukkaantumiset ovat vähän hidastaneet kehitystä, mutta erityisesti tänä syksynä hän on ollut erittäin tehokas, Jalonen perkaa.

Ikonen on paukuttanut syksyn 26 runkosarjaotteluun 15 maalia ja 27 tehopistettä. Tehokkuus ei ole kuitenkaan ainut tekijä, joka nousee Ikosen pelistä esille.

– Hän on monipuolinen pelaaja. Hän on ehkä aiemmin profiloitunut vähän enemmän alivoiman raatajaksi, mutta nyt hän pelaa vahvasti molempia erikoisrooleja. On hieno nähdä hänet nyt meidän mukanamme, Jalonen toteaa.