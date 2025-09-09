Urheilu
SM-liigan pistekunkuksi kolme nimeä ylitse muiden – näin seuroista veikattiin

1:42imgSM-liigan hahmot linjaavat pistepörssin voittajaa – kolme nimeä nousee esiin.
Julkaistu 09.09.2025 14:55

MTV URHEILU

Jääkiekon SM-liigaan tulvi tänään alkavalle kaudelle useita tähtiluokan vahvistuksia. Löytyykö runkosarjan pistepörssin voittaja myös näiden nimien joukosta?

MTV Urheilu kysyi mielipiteitä pörssivoittajasta SM-liigan kapteeneilta ja päävalmentajilta kauden avaustilaisuudessa. 

Lue myös: Mika Saukkonen ennusti Liigan voittajan – Jani Alkiolta yllätysveto: "Siellä on nälkä"

Myös asiantuntija Karri Kivikin heitti veikkauksensa mukaan, ja rintamasta nousi lopulta esiin kolme suosikkia: Lukon Mikael Ruohomaa, KalPan Patrick Curry ja Kärppien Roni Hirvonen

Muitakin tähtiä mainittiin. Kuuntele veikkaukset yllä olevalta videolta. Liiga-kauden kaikki ottelut ovat nähtävissä MTV Katsomossa!

