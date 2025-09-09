SM-liigan pistekunkuksi kolme nimeä ylitse muiden – näin seuroista veikattiin

Jääkiekon SM-liigaan tulvi tänään alkavalle kaudelle useita tähtiluokan vahvistuksia. Löytyykö runkosarjan pistepörssin voittaja myös näiden nimien joukosta?
MTV Urheilu kysyi mielipiteitä pörssivoittajasta SM-liigan kapteeneilta ja päävalmentajilta kauden avaustilaisuudessa.
Myös asiantuntija Karri Kivikin heitti veikkauksensa mukaan, ja rintamasta nousi lopulta esiin kolme suosikkia: Lukon Mikael Ruohomaa, KalPan Patrick Curry ja Kärppien Roni Hirvonen.
Muitakin tähtiä mainittiin. Kuuntele veikkaukset yllä olevalta videolta. Liiga-kauden kaikki ottelut ovat nähtävissä MTV Katsomossa!