Liigaviikko: SM-liigan voimasuhteet järkkyvät – Tässä alkavan kauden lähtökohdat

Jääkiekon SM-liigan kausi 2025–26 käynnistyy tiistaina. MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelma laittoi kaikki 16 joukkuetta järjestykseen.
Viime kausi päättyi historiallisesti KalPan ensimmäiseen Suomen mestaruuteen ja SaiPan sensaatiomaiseen finaalipaikkaan.
Palaavatko SM-liigan suuret vallankahvaan? Mitkä joukkueet ovat heikentyneet ja mitkä vahvistuneet? Teemu Niikko ja MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi laittavat alkavan kauden joukkueet järjestykseen.
Mihin Liigaviikko on rankannut suosikkijoukkueesi? Liigaviikon kauden avausjakso on katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa.