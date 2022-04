Marko Anttilaan liittyy painokas viesti koko SM-liigasta – odotetaanko Leijona-sankarilta liikoja?

Jääkiekon SM-liigassa kevään yksi mielenkiintoisimmista nimistä on Ilveksen Marko Anttila, joka on tullut tutuksi todellisena Leijonat-sankarina. MM-kultakeväänä (2019) ja olympialaisissa (2022) isoja maaleja paukuttanut Anttila on nyt tiukan seurannan kohteena. Mutta odotetaanko häneltä jopa liikoja? C Moren asiantuntija Ari Vallin otti aiheeseen kantaa. Toinen asiantuntija Niklas Bäckström puhui puolestaan koko Liigasta – Anttilan tilanteeseen viitaten. Keskustelu näkyy jutun yläreunan videolta.