MTV Urheilun Liiga-kauden avausstudiossa tiistaina nimettiin ennakkoon alkaneen sesongin kovimpia pelimiehiä.

Asiantuntijat Ari Vallin ja Juhamatti Aaltonen saivat antaa näkemyksensä piste- ja maalipörssin voittajista sekä TOP3-maalivahdeista, -puolustajista ja -hyökkääjistä.

Näiden ehkä suurin yllätys löytyi Aaltosen maalivahtilistauksesta, johon Ässissä huippujälkeä tehnyt ja Kärppiin siirtynyt Niklas Rubin ei mahtunut. Tätä hämmästeli myös studioisäntä Teemu Niikko.

– Joo ei (ole listalla), pitäisi voittaa ensin jotakin, Aaltonen perusteli naureskellen.

– (SaiPan Kari) Piiroinen tiputti niin hyvä loppukauden, että meni Rubinin ohi.

