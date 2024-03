Jokerit-pomo vaatii SM-liigalta avoimempaa linjaa – liigaosakkeen rajusti muuttunut hinta kummastuttaa: "Erikoista"

Jokerit on jo aiemmin ilmoittanut, ettei se aio hakea liigalisenssiä, mikäli osakkeen hinnaksi on asetettu yllä mainittu 3,6 miljoonaa. Nyt, kun Kiekko-Espoon selvisi liigaosakkeestaan selvästi vähemmällä, vaati Jokerit omassa tiedotteessaan tasapuolisempaa kohtelua Mestis-seuroja kohtaan.

– Tietysti se, että hinta on alempi kuin aikaisemmin on ilmoitettu, on positiivista. Mutta se, kuinka isoksi se ero muodostui, oli ehkä meidän näkemyksenne mukaan erikoista, Saarni kertoo MTV Urheilulle.