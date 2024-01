SM-liigan ja Jääkiekkoliiton ratkaisuun petyttiin rankasti: "Oltaisiin toivottu muutosta"

Nykyinen SM-liigan ja Jääkiekkoliiton välinen yhteistyösopimus umpeutuu kesäkuun lopussa. Neuvotteluissa Huippukiekon neuvottelukunnassa sovitaan muun muassa organisaatioiden välisestä hallintomallista, mutta listalla on myös suoraan pelaajia koskevia asioita.

– Kyllä tämä on iso pettymys, ettemme ole mukana, kun asioista päätetään.

SJRY ja Mestis-seurat ottivat syksyn aikana tiukasti kantaa Suomi-kiekon tilaan. Kumpikin taho on ilmaissut halunsa olla mukana nimenomaan päätöksenteossa. Ramstedt korostaa, että juuri tämä neuvottelupöytä on se, jossa tahojen olisi ollut tärkeää olla mukana.

Mestiksen puheenjohtajana hiljattain aloittanut Mikko Saarni on niin ikään tyytymätön tilanteeseen.

– Kyllä Mestis-seuroissa oltaisiin toivottu tähän muutosta. Aiemmin myös Mestiksen puheenjohtaja on ollut mukana lopulliset päätökset tekevässä neuvottelukunnassa. Kyllä tämä on seuroille pettymys.

Hiltunen ja Hietanen vastaavat kritiikkiin

– Tämä on Jääkiekkoliiton ja SM-liigan välinen sopimus. On luonnollista, että siellä ovat sopijaosapuolet keskenään sopimassa. Työryhmämallissa on mukana seuroista, Pelaajayhdistyksestä ja Mestiksestä edustajia.