Pitkään kestänyt kulissivääntö ratkeamassa – merkittävä tieto SM-liigaan janoavasta Kiekko-Espoosta

Samaan aikaan Kiekko-Espoo on käynyt neuvotteluja Liigan kanssa liigaosakkeen ostosta, jotta seura pääsisi pääsarjaa varten perustetun osakeyhtiön täysimääräiseksi jäseneksi, osakkaaksi. Osapuolten välillä vallitsi pitkään erimielisyyttä siitä, mikä osakkeen käypä arvo, saati kohtuullinen merkintähinta olisi.

Alun perin Liigan johdossa kaavailtiin osakkeen merkintähinnaksi yli 3,6 miljoonaa euroa, mutta sittemmin hintaa on hilattu huomattavasti alaspäin nousijaehdokkaalle kohtuullisemmaksi. Liikettä edelsi Liigan sisällä alkuvuodesta käyty keskustelu, jossa hinnan laskemisen puolesta puhuivat niin sanotut suuret seurat, kuten Kärpät ja Tappara. Arvioiden mukaan merkintähinta on asettumassa runsaaseen kahteen miljoonaan euroon.

– Meillä ei ole lopullista päätöstä asiasta, joten se on ihan kesken. En voi vahvistaa (hintaneuvottelun maaliin pääsemistä), kun meillä ei ole Liigan puolella asiat ainakaan niin pitkällä. Siihen tarvitaan osakkaiden käsittely, eikä sellaisia käsittelyitä ole käyty.

– Yhteydenpito Kiekko-Espoon kanssa on ollut avointa ja aktiivista. Se varmaan kertoo siitä, että olemme kuitenkin pystyneet asioista keskustelemaan, Hiltunen tähdentää.

– Keskustelut ovat edenneet ihan ok, Rubinstein summaa.

MTV Urheilun tietojen mukaan Kiekko-Espoo on koonnut joukkuettaan ensi kaudelle ja neuvotellut pelaajista jo muiden SM-liigaseurojen tapaan. Yleinen käsitys pelaaja-agenttipiireissä on, että seuran liigapaikka on jo käytännössä varma asia.