Ässien puolustaja Rami Määttä nousi otsikoihin alkuvuodesta 2024, kun hän päätti peräti 176 liigaottelun maalittoman putkensa osuttuaan kotimittelössä KalPaa vastaan. Sitä seurasi villit tuuletukset, joilla hän lietsoi Porin seisomakatsomoa. Nyt Ässien suoranaisen kulttipelaajan maaliton putki on pelkkä muisto vain, sillä hän on ollut alkukaudesta varsin poikkeuksellisessa vireessä.

Määttä osui keskiviikon vierasottelussa KalPaa vastaan, kun hän vei vieraat 2–1-johtoon. Itse tilanteessa Määttä raapaisi kiekon siniviivan lähettyviltä kohti KalPa-maalia ja sinne upposi.

Osuma oli Määtälle kauden toinen (viidennessä ottelussa). Määttä sivuaa samalla jo yhden kauden maaliennätystään liigassa.

23-vuotias puolustaja takoi viime kaudella 59 liigaottelussa tehot 2+15=17. Kuopion illan osuman myötä Määtän tämän kauden pistesaldo näyttää lukemia 2+3=5.

Ässät on ollut loistoiskussa keskiviikon vieraspelissä. Se siirtyi toisessa erässä jo 4–1-johtoon, kun Kasper Puutio osui ylivoimalla tolppien väliin.