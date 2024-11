SM-liigan huippunimelle tyly määräys – näin seura kommentoi: "Joudumme varmasti miettimään"

Vehviläinen, 27, on pelannut viimeksi 25. lokakuuta. Hän on toiminut sen jälkeen latvialaisen Eriks Vitolsin luukkumiehenä.

Syksyllä 2022 kolmen vuoden sopimuksen kasvattiseuransa kanssa tehnyt Vehviläinen on passitettu kokonaan pois JYPin pelaavasta kokoonpanosta.

Tähtivahdin vastuu on siis selvästi vähenemässä, eikä uusi värväys ainakaan lisää elintilaa Jyväskylässä. Kolmen pelaavan maalivahdin yhtälö on ammattilaisjoukkueessa pitkällä tähtäimellä käytännössä mahdoton.

Onko Vehviläinen pystynyt olemaan motivoituneena, vaikka nyt ei ole tullut vastuuta ja tänään hän on jo kokoonpanon ulkopuolella?

– Hän on harjoitellut hyvin. Eihän me ainoa joukkue olla, missä on enemmän kuin kaksi maalivahtia. Ei tämä sillä tavalla ole poikkeuksellinen tilanne.