SM-liigamestarin johtaja vaihtuu – seuralegendan poika ottaa ohjat

Nykyisen puheenjohtajan Ari Salmen luottamustehtävä on loppumassa sovitusti loppuvuoden aikana. Rauman Lukon hallituksessa vetovastuun ottaa Janne Mokka, joka työskentelee Posiva Oy:n toimitusjohtajana.

Mokan isä ja raumalaiskiekkoilun "vahvana miehenä" tunnettu Rauno Mokka toimi aiemmin pitkään Lukon johdossa. Hänet on aateloitu jääkiekkoleijonaksi numerolla 204.

"Halusimme jatkumoa"

Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n puheenjohtaja Rafael Eerola muistutti, että Mokalla on usean vuoden hallituskokemus.

– Halusimme jatkumoa, ja siksi päädyimme Janne Mokkaan. Meillä on täysi luotto toisiimme, hän sanoi.

Mokka totesi, että lukkolaisuus on ollut hänelle pitkään osa identiteettiä. Mokka pelasi itse puolustajana Lukon ja Tapparan A-junioreissa.

– Seuralla on pitkät perinteet ja sen toimintaa on kehitetty laajassa yhteistyössä. Meillä on hyvät edellytykset niin jääkiekon pelaamiseen menestyksekkäästi kuin kannattavan liiketoiminnan tekemiseen.