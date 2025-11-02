Kouvolan KooKoo juhlisti lauantaina JYP-ottelussa 60-vuotista taivaltaan. Kouvolalaisten päävalmentaja Jouko Myrrä muisteli lehdistötilaisuudessa omaa pelivuottaan KooKoon riveissä ja erityisellä lämmöllä joukkueessa pelannutta venäläispuolustaja Sergei Karpovia. Itse ottelu päättyi JYPin 4-0-voittoon.

Huhtikuusta 2024 lähtien KooKoota luotsannut Myrrä pelasi seurassa kaudella 1991-1992 1-divisioonaa. Kausi oli kotimaisissa kaukaloissa hänen uransa tehokkain. Pisteitä kertyi 44 ottelussa komeat 37+34=71. Myrrä muisteli kyseistä kautta ilolla

– Muistelen lämmöllä venäläistä huippupakkia, joka on jo siirtynyt tuonne yläkertaan, eli Sergei Karpov oli sellainen mies, joka oli omaan mieleen. Hän ei käskenyt ollenkaan luistella omiinpäin, vaan hän sanoi, että paina ylöspäin ja hän heittää lättyä lapaan, Myrrä kertoi.

Vuonna 1997 menehtynyt Karpov teki pelatessaan Myrrän kanssa KooKoossa tehopisteet 19+51=70.

– Kysyin joskus Sergei Karpovilta, että miten hän hahmottaa peliä noin hyvin. Hän sanoi, että junnukoutsi joskus opetti, että pitää tietää, missä on neljä omaa, viisi vastustajaa ja vielä neljä hyvännäköistä tyttöä katsomossa. Siksi hän oli niin loistava pelimies, Myrrä totesi.