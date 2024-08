SM-liigaan radikaali muutos

– Ajatuksena on se, että haluamme tehdä selkeän muutoksen estopelaamisen ja kiinnipitämisen saralla. Pelin evoluutio on menossa siihen suuntaan, että tahtotilana on tukea hyökkäyspelaamista ja sitä, että taito ja vauhti tulisivat esille. Uskomme, että estämisen ja kiinnipitämisen linjan tarkistelu on iso asia siinä, miten peliä saadaan paremmaksi, Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen sanoo muutoksesta MTV Urheilulle.