SM-liigaan miljoonapotti: Tapparalle muhkea tili, Ilves jää kokonaan ilman

Jääkiekon SM-liigaseuroista Tappara kerää tänä vuonna suurimmat NHL:n maksamat kasvattajakorvaukset. Naapuriseura Ilves jää tyystin ilman rahaa.

NHL maksaa Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kanssa tekemänsä yhteistyösopimuksen mukaisesti eurooppalaisille seuroille rahaa jokaisesta NHL-sopimuksen tehneestä ja kesällä sarjaan varatusta pelaajasta.

NHL tilittää korvaukset kahdessa erässä, joten rahat kilahtavat suomalaisseurojen kassaan viiveellä tämän vuoden joulukuussa ja tulevan vuoden huhti-toukokuussa.

Tänä vuonna NHL maksaa suomalaisille kiekkoseuroille noin 2,8 miljoonaa euroa, mikä on selvästi aiempia vuosia vähemmän. Tuolloin Ilta-Sanomien tekemän vertailun mukaan SM-liigaseurat saivat korvauksia noin neljän miljoonan euron edestä.

Suurimman potin vuonna 2025 nappasi Tappara, joka saa tuntuvat 439 000 dollaria eli noin 374 600 euroa. Seuraavaksi eniten keräävät TPS (370 500 dollaria), HIFK (313 500), Ässät (305 000) ja Pelicans (253 750 dollaria).

Oiva Keskisen NHL-sopimus Columbus Blue Jacketsin kanssa tuo Tapparaan täyden 285 000 dollarin kasvattajakorvauksen.Photomotion / All Over Press

Yli sadantuhannen euron pääsevät myös HPK, JYP, KalPa, KooKoo ja Sport. Sen sijaan jättimäisiä NHL-korvauksia takavuosina nyhtänyt Kärpät saa tänä vuonna tyytyä 20 000 euroon. Täysin ilman rahoja jäävät liigaseuroista Ilves, Jukurit ja SaiPa.

Rahaa menee myös kolmelle Mestis-seuralle. KeuPa HT saa puolustaja Atro Leppäsen sopimuskorvauksesta neljänneksen eli mukavat 71 250 dollaria. Ketterä hyötyy HPK:hon siirtyneen latvialaisen Anri Ravinskisin historiasta Imatralla. Seuran osuus korvauksesta on 57 000 dollaria. Jokerit puolestaan sai Reko Alangon NHL-varauksesta 20 000 dollaria.

Näin NHL-rahat jaetaan

NHL maksaa jokaisesta ensimmäisen sopimuksensa sarjaan tekevästä pelaajasta kasvattajarahaa 285 000 dollaria, joka ositetaan hänen oikeutensa omistaneille seuroille edellisen neljän kauden ajalta.

Jos pelaaja on vaihtanut seuraa kesken kauden, korvaus menee tavallisesti sille, jota pelaaja on edustanut kauden päättyessä, mutta Suomessa seurat voivat siirtojen yhteydessä sopia toisinkin.

Lainasopimuksilla edustetut seurat eivät lähtökohtaisesti saa korvauksia, mutta tämäkin on seurojen kesken sovittavissa.

Mikäli pelaaja on edustanut neljän viimeisen kauden aikana vain suomalaisia seuroja, ositetaan korvaus tasaisesti näiden neljän vuoden ajalle. Näin ollen Sport saa Atro Leppäsen NHL-sopimuksesta puolet, Kiekko-Espoo ja KeuPa HT kumpikin yhden neljänneksen.

Atro Leppäsen NHL-sopimuksesta pääsevät nauttimaan Sportin lisäksi myös Kiekko-Espoo ja KeuPa HT.Vesa Pöppönen / AOP

Jos taas pelaaja on pelannut esimerkiksi osan ajasta Suomessa ja osan Ruotsissa, maksetaan viimeisellä kaudella edustetulle seuralle 40 prosenttia korvauksesta. Sitä aiempien kolmen vuoden aikana edustetut seurat saavat jokaiselta vuodelta 20 prosenttia.

Näin ollen JYP kuittaa maalivahdistaan Topias Leinosesta kolmelta vuodelta 60 prosenttia eli 171 000 dollaria ja viime kauden ruotsalaisseura Mora IK loput 40 prosenttia.

Täysi 285 000 dollarin korvaus maksetaan neljä edellistä kautta samaa joukkuetta edustaneista pelaajista. Tänä vuonna täyskäden saivat Tappara Oiva Keskisestä ja Ässät Lenni Hämeenahosta. TPS:lle tuli 80 prosenttia Viljami Marjalan korvauksesta ja Pelicansille kolme neljäsosaa Jesse Kiiskisestä maksettavista rahoista.

Myös NHL:ään varattavan pelaajan oikeudet ovat rahan arvoista omaisuutta. Ykköskierroksen varaus tietää sen hetken seuralle 35 000 dollaria. Muiden kierrosten varaus on 20 000 dollarin arvoinen. Tänä vuonna NHL:ään ei varattu ainuttakaan kotimaisen seuran pelaajaa ensimmäisellä kierroksella.

Ulkomaalaisetkin rahan arvoista omaisuutta

NHL-kasvattajarahaa voi saada myös ulkomaalaisista pelaajista. Tästä hyötyi vuonna 2025 erityisesti Tappara, joka kuittaa vuosina 2020–23 junioreissaan pelanneen tshekkihyökkääjä Adam Jechon tulokassopimuksesta St. Louis Bluesin kanssa peräti 114 000 dollaria, vaikka Jecho ei pelannut ainuttakaan ottelua Tapparan liigajoukkueessa.

Lisäksi Tappara saa 20 000 dollaria slovakialaisen juniorinsa Jan Chovanin varauksesta Los Angeles Kingsiin. Tamperelaisseurassa on viime vuosina ollut useampia slovakialaisia ja tshekkiläisiä nuoria joukkueissaan, mutta Tapparan kehitysjohtaja Kimmo Vähä-Ruoholan mukaan kyse ei ole niinkään taloudellisesta strategiasta.

– Kyllä se enemmän urheilullinen yhteys on, mutta tietysti kiva, että siitä seuraa myös isompia tuloja talouden osalta, Vähä-Ruohola taustoittaa.

– Emme pyri poimimaan rahan takia mahdollisimman potentiaalisia nuoria, jotta saadaan NHL-korvauksia. Kyllä se isoin tavoite olisi tavalla tai toisella tuottaa meille Liiga-pelaajia, jotka olisivat niin hyviä, että he jatkaisivat täältä isompiin sarjoihin.

– Tietysti hyvästä kasvu- ja kehitystyöstä seuraa myös rahaa monta reittiä, hän lisää.

Tshekkihyökkääjä Adam Jechosta ei koskaan tullut liigapelaajaa Tapparaan, mutta seura saa silti hänen NHL-sopimuksestaan 114 000 dollarin korvauksen.2024 Minas Panagiotakis

Alaikäisten pelaajien houkuttelemisessa Suomeen on matkalla niin monta muuttujaa, että mikään takuuvarma tulonlähde eivät ulkomaalaiset juniorit ole.

Vähä-Ruoholan korviin on kuulunut myös kritiikkiä suomalaispelaajien vanhemmilta, että ulkomaalaiset pelaajat vievät kotimaisten poikien pelipaikkoja.

– Kyllä sitä aina jonkun verran tulee. Toki sitä itse katsoo vähän omanvärisillä laseilla seurajohdosta, mutta me ainakin koetamme olla mahdollisimman läpinäkyviä ja reiluja, että kaikilla lähtökohdat ovat samat. On kyseessä sitten suomalainen, tshekki tai slovakki, Vähä-Ruohola sanoo.

– Tiedän, että helposti hiipii sellainen ajatus, että ei uskota omiin ja tuodaan muualta. En koe, että me niin tekisimme. Kyllä me tarpeeseen pyrimme löytämään tietyntyylisiä pelaajia.

Ulkomaalaisten pelaajien NHL-varaukset tuottivat tänä vuonna rahaa myös Pelicansille tshekkihyökkääjä Tomas Poletinista ja Kärpille niin ikään tshekkiläisestä Samuel Jungista.

KooKoolle haussa yllätysrahat

Tämän vuoden erikoisuus on KooKoolle mitä ilmeisimmin maksettava 114 000 dollarin korvaus 27-vuotiaasta Charle-Edouard D’Astous’ta. Kanadalaispuolustajan hurjat otteet viime kaudella Ruotsissa Brynäsin paidassa poikivat hänelle uran ensimmäisen NHL-sopimuksen Tampa Bay Lightningin kanssa.

Koska kyseessä oli D’Astous’n ensimmäinen NHL-sopimus, siitä tavallisesti maksetaan korvaukset Eurooppaan. Pakki edusti KooKoota kahden kauden ajan vuosina 2022–24, joten kouvolalaisten osuus hänestä on 40 prosenttia.

KooKoossa kaksi kautta pelannut Charle-Edouard D'Astous teki yllätyssopimuksen Tampa Bay Lightningin kanssa.Jaakko Stenroos/All Over Press

Joitain vuosia sitten pohjoisamerikkalaisista pelaajista ei maksettu Eurooppaan kasvattajakorvauksia. SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelän mukaan D’Astous’n tapauksessa Suomeen pitäisi nykysopimuksen mukaan tulla rahaa.

– Kyllä ne ainakin laskutetaan. Joitain vuosia sitten Teemu Kivihalmeesta ei maksettu, koska hän on Pohjois-Amerikassa kasvanut pelaaja, mutta se oli edellisen yhteistyösopimuksen aikana, Järvelä toteaa.

Suomeen maksettavat NHL-kasvattajakorvaukset 2025:

SM-liiga:

Osuus% Korvaus (USD) HIFK: 313 500 Tuomas Uronen 40% 114 000 Otto Salin 50% 142 500 Aku Koskenvuo 20% 57 000 HPK: 185 250 Jesse Kiiskinen 25% 71 250 Anri Ravins 40% 114 000 Ilves: 0 Jukurit: 0 JYP: 171 000 Topias Leinonen 60% 171 000 KalPa: 171 000 Niilopekka Muhonen 60% 171 000 Kiekko-Espoo: 91 250 Atro Leppänen 25% 71 250 Petteri Rimpinen varaus 20 000 KooKoo: 114 000 Charles-Edouard D’Astous 40% 114 000 Kärpät: 20 000 Samuel Jung varaus 20 000 Lukko: 40 000 Atte Joki varaus 20 000 Daniel Salonen varaus 20 000 Pelicans: 253 750 Jesse Kiiskinen 75% 213 750 Tomas Poletin varaus 20 000 Daniel Nieminen varaus 20 000 SaiPa: 0 Sport: 142 500 Atro Leppänen 50% 142 500 Tappara: 439 000 Oiva Keskinen 100% 285 000 Adam Jecho 40% 114 000 Benjamin Rautiainen varaus 20 000 Jan Chovan varaus 20 000 TPS: 370 500 Viljami Marjala 80% 228 000 Otto Salin 50% 142 500 Ässät: 305 000 Lenni Hämeenaho 100% 285 000 Lasse Boelius varaus 20 000

Mestis: