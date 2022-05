SM-liiga-seura kiinnitti Tshekin mestaruutta juhlineet veljekset: "Pelanneet lähes koko uransa samassa ketjussa"

– Veljekset ovat pelanneet lähes koko uransa samassa ketjussa, joten kemiat ovat kunnossa. Uskon, että heidät nähdään myös ensi kaudella samassa vitjassa. Yhdessä he tuovat meille voittamisen kulttuuria, sillä he olivat isossa roolissa Trinecin menestyksekkäässä pleijarikeväässä, kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen sanoo seuran tiedotteessa.

Ondrej nakutti kauden 14 pudotuspeliottelussa tehot 2+3, Michalin lukemat olivat 2+4. Veljekset ovat pelanneet Tshekin pääsarjassa reilut 200 ottelua. Michal Kovarcikilla on lisäksi vyöllään kolme ottelua Tshekin maajoukkueessa.

– Suomessa pelaaminen on ollut minulle aina suuri unelma. Kun kuulin, että Jukurit on kiinnostunut minusta, olin todella innoissani, varsinkin kun voimme pelata veljeni kanssa edelleen yhdessä. Haluan kehittyä entistä paremmaksi pelaajaksi, ja uskon, että Jukurit on siihen oikea paikka, Ondrej kertoo.