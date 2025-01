Toistamiseen Putousta tähdittävä Nicklas Pohjola paljastaa Matti McConaugheyn nykykuulumiset: "Pariisin Olympialaisissa tuli hyviä tuloksia"

Toistamiseen Putouksessa nähtävä Nicklas Pohjola lähtee puolustamaan Vuoden sketsihahmo -kilpailun voittoaan rennoin ottein.

Putous saapuu jälleen MTV Katsomon ja MTV3-kanavan lauantai-iltoihin, kun ohjelman 17. tuotantokausi alkaa 8. helmikuuta. Ohjelman uudella kaudella nähdään neljä täysin uutta sinipaitaa sekä kaksi entuudestaan tuttua tähteä, joista toinen on Nicklas Pohjola.

Pohjola hyppäsi uutena kasvona mukaan Putous-porukkaan alkuvuonna 2024. Kyseinen kausi oli ohjelmassa debytoineelle Pohjolalle menestyksekäs, sillä hän voitti Vuoden sketsihahmo 2024 -kilpailun Matti McConaughey -hahmollaan.

Nyt Pohjola suuntaa kohti toista Putous-kauttaan innostunein tunnelmin.

– On erilainen fiilis lähteä tälle kaudelle, kun tietää, mitä se on, eikä kaikki ole täysin uutta. Ehkä on vähän levollisempi olo ja pystyy nauttimaan eri tavalla tästä, hän tunnelmoi.

– Mutta minusta tuntuu, että olen edelleen ihan yhtä keltanokka liikenteessä tämän ohjelman kanssa, hän lisää nauraen.

Putous-keväältä näyttelijä odottaa kaikkein eniten lähetyspäivien kutkuttavaa tunnelmaa. Hän kuvailee jokaisen lauantai-illan olevan tuolloin kuin ensi-ilta.

– Ja sitten kun ne (lähetyspäivät) saapuvat, niin miettii, että miksi minä teen tätä, kun kuumottaa niin paljon, hän nauraa.

Nicklas Pohjolan Matti McConaughey -hahmo kuittasi nimiinsä Vuoden sketsihahmo 2024 -kilpailun voiton.

Kun Pohjolaa pyydettiin toistamiseen mukaan Putoukseen, piti hänen kertomansa mukaan pohtia päätöstään tovin verran. Loppuviimein hän päätti kuitenkin tarttua tarjoukseen tulevan kauden kokoonpanon vuoksi.

– Tunsin uusia näyttelijöitämme, he ovat tosi hyviä ja hauskoja kollegoja. Antti Tuomas (Heikkinen) jatkaa ohjaajana, Niina (Lahtinen) juontajana ja Frans (Åkerberg) käsikirjoituksessa. Ajattelin, että miksi en lähtisi, kun on tällainen superhyvä tiimi, joka on pääosin tuttu entuudestaan, hän kertaa.

Pohjola lähtee puolustamaan Vuoden sketsihahmo -kilpailun voittoaan rennoin ottein. Hänelle oli jo edelliskaudella tärkeää suhtautua kilpailuun ilman turhaa stressiä ja olla puristamatta mailaa liian kovaa.

– Nyt menen samoilla lähtökohdilla, eli rennosti vain. Saa nähdä, mitä sieltä tulee, hän sanoo.

Edelliskauden sketsihahmokilpailun voitto ei ole luonut näyttelijälle paineita tai näyttämisen tarvetta tulevalle kaudelle.

– Monet ovat kysyneet, että eikö nyt ole odotuksia, mutta minulla ei ole yhtään paineita. En viime vuonnakaan lähtenyt tavoittelemaan mitään sketsihahmokilpailussa. Suhtauduin siihen siten, että hahmoni kantaa sen minkä kantaa ja kun riittää niin riittää. Minulle se ei ole kilpailu tänäkään vuonna. On kivaa, jos itse nauttii ja hahmolle voi itsekin vähän nauraa, hän pohtii.

Pohjolan mukaan Matti McConaughey -hahmolle kuuluu hyvää. Hän murjaisee olevansa tämän kanssa hyvissä väleissä. Matilla riittää Pohjolan mukaan keikkaa ympäri maan, jonka lisäksi Suomen halutuin unelmavävy on ennättänyt puuhastella myös kaikenlaisten muiden projektien parissa.

– Elokuvaa on kuulemma kuvaillut Dubaissa ja Pariisin Olympialaisissa tuli hyviä tuloksia. Matille kuuluu ihan hyvää, Pohjola heittää.