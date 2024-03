Köpi Kallio paljastaa todelliset tuntemuksensa sketsihahmokisan lopputuloksesta – näin hän kommentoi tulevaisuuttaan Putouksessa

– Kuka tahansa, joka tätä ohjelmaa on katsonut ensimmäisestä jaksosta lähtien, varmasti tiesi, että Niken hahmo on niin älyttömän hyvä ja hauska. Olisin ollut jopa vähän pettynyt, jos olisin itse ollut voittaja, hän sanoi.

– Mielestäni tämä viimeinen jakso osoitti, että Nikke on tehnyt paljon duunia hahmonsa tekemiseen, joka on kuitenkin aika vähäsanainen eikä tekstiä ole ehkä niin paljoa. Itselleni on taas luontaista, että kirjoitan paljon. Niken näyttelijäntaidot ja kaikki muut lahjakkuudet tulivat tässä aika hienosti esiin, hän jatkoi.