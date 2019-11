SK: Suurituloisten tietojen salauspäätöksestä ei asiakirjoja – Verohallinnon mukaan tulkinnat tehtiin "tavallisen pohdinnan ja punninnan avulla"

SK:n haastatteleman hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mukaan Verohallinnon päätös on tietosuojalain vastainen. Hän pitää erikoisena, että asia on linjattu vain suullisesti.

Mäenpään mukaan pelkkä tieto siitä, kuka on pyytänyt tietojensa salaamista, ei voi olla arkaluontoista. Verohallinnon johtavan lakimiehen Matti Merisalon mukaan tämä on tulkinnanvaraista. Verohallinto on sitä mieltä, että hakemukset ovat kokonaan salassa pidettäviä.